        Haberler Gündem Bakan Tunç'tan HSK'nın müstemir yetki kararnamesine ilişkin değerlendirme - Güncel haberler

        Bakan Tunç'tan HSK'nın müstemir yetki kararnamesine ilişkin değerlendirme

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025 yılı müstemir yetki kararnameleriyle, yargı hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı adımlar attıklarını belirterek, "1'inci ve 2'nci bölgede toplam 2 bin 28 yetki düzenlemesi, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci bölgede 653 yetki düzenlemesi, toplamda 2 bin 681 yeni yetki düzenlemesi yaptık." değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 00:27 Güncelleme: 09.08.2025 - 00:32
        HSK'nın müstemir yetki kararnamesine ilişkin değerlendirme
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) yayımlanan müstemir yetki kararnamesine ilişkin yaptığı paylaşımda, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

        HSK'nın daha önce yayımladığı 2025 yılı yaz kararnamesinin ardından, hakimlerin yetkilerinin belirlenmesine ve yeni mahkemelerin faaliyete geçirilmesine ilişkin yetki kararnamesini de yayımladıklarını belirten Bakan Tunç, "2025 yılı müstemir yetki kararnameleriyle, yargı hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı adımlar attık. 1'inci ve 2'nci bölgede toplam 2 bin 28 yetki düzenlemesi, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci bölgede 653 yetki düzenlemesi, toplamda 2 bin 681 yeni yetki düzenlemesi yaptık." bilgilerine yer verdi.

        "Tüm illerimizde aile mahkemelerini faaliyete geçirmiş olduk"

        Yılmaz Tunç, Gaziosmanpaşa, Biga, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Lüleburgaz, Menemen ve Bismil'de yeni ağır ceza mahkemeleri kurarak faaliyete geçirdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Aile yapısını korumaya yönelik, uzmanlık gerektiren davaların makul sürede sonuçlandırılması amacıyla yargısal adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Ardahan, Artvin, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Sinop, Şırnak ve Tunceli olmak üzere 9 ilimizde daha aile mahkemeleri kurduk. Böylece tüm illerimizde aile mahkemelerini faaliyete geçirmiş olduk. Toplam 87 yeni mahkeme faaliyete geçirerek yargı teşkilatımızı daha da güçlendirdik. Kadastro davalarına özel olarak ise İzmir, Gaziantep ve Elazığ Kadastro Mahkemelerini 3 hakimli, Adıyaman Kadastro Mahkemesini ise 2 hakimli olarak yeniden yapılandırdık. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz. Yaptığımız tüm bu düzenlemelerin yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

        HSK, müstemir yetki kararnamesini yayımladı
        HSK, müstemir yetki kararnamesini yayımladı

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

