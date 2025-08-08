Habertürk
        Haberler Gündem Yargı HSK, müstemir yetki kararnamesini yayımladı | Son dakika haberleri

        HSK, müstemir yetki kararnamesini yayımladı

        Adli Yargı 1 ve 2. Bölge Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine dair yetki kararnamesi yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 20:59 Güncelleme: 08.08.2025 - 21:12
        HSK, müstemir yetki kararnamesini yayımladı
        Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli yargı 1. ve 2. bölge hâkimlerinin müstemir yetkilerine ilişkin yeni kararlarını duyurdu. Kurul, hâkimlerin görev yerleri ve yetkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmalarını tamamlayarak, ilgili duyuruyu resmi internet sitesinde yayımladı.

        08.08.2025 tarihli kararla birlikte, belirlenen bölgelerdeki çok sayıda hâkimin görev tanımları ve yargılama yetkileri yeniden düzenlendi.

        HSK, duyuruda karara ilişkin detaylı listelerin de yer aldığını ve itiraz süreçlerinin başladığını bildirdi. Görev yerleri değişen veya yetkileri yeniden düzenlenen hâkimlerin, karara itiraz edebilmeleri için 18 Ağustos'a kadar başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.

        KARARNAME VE EKLERİNE BU LİNKTEN ULAŞILABİLİR

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

