Bakan Tunç'tan 9'uncu Yargı Paketi açıklaması: Hazırlıklarına devam ediyoruz

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9'uncu Yargı Paketi'nin hazırlıklarına devam ettiklerini belirterek, "Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasın'a yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var. Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da medya temsilcileriyle birlikte iftar programına katıldı. Programda konuşan Tunç, Hukuk devleti için tarafsız ve bağımsız yargının şart olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Nasıl dördüncü kuvvet medya şartsa demokrasiler için hukuk devletinde de yargının tarafsız ve bağımsız olması çok önemlidir. Tabi milletimizin, vatandaşlarımızın adalete güvenini en üst noktaya çıkarmak için son yıllarda önemli reformlar yaptık. 'sessiz devrim' sayılabilecek mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirdik. Mevzuatımızın çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirilebilmesiyle ilgili çok önemli mesafeler aldık. Anayasa değişiklikleriyle gerçekleştirdiğimiz reformlar ülkemizin 'hukuk devleti' niteliğini güçlendirdi. Adaletin özellikle bu mevzuatın uygulanacağı fiziki mekanların adliyeye yakışır şekilde inşa edilmesiyle ilgili de çok önemli mesafeler aldık. Müstakil Adliye Sarayı'mız 66'dan, 366'ya yükseldi. Ve bu adalet teşkilatımızın özellikle bu binalarda teknolojinin tüm imkanlarının kullanılması noktasında da önemli mesafeler aldık. Tabi mevzuatın iyileştirilmesi noktasında ülkemiz planlı bir yargı reformu içerisine girdi. 2009'dan itibaren hepinizin bildiği gibi. İlk yargı reformu stratejimiz 2009- 2015 yılları arasını kapsamıştı. İkinci yargı reformu stratejimiz 2015-2019 yıllarını kapsamıştı. 3'üncüsü de 2019 ve bugüne kadar olanı kapsamıştı. Ve son yargı reform strateji kapsamında da 8 yargı paketini hayata geçirmiştik. 8'inci Yargı Paketi de meclis tatile girmeden önce, seçim için ara vermeden önce yasalaşmıştı. Bu pakette de yargının etkinliğinin hızlandırılması, yargı hizmetlerinin memnuniyeti daha da ileriye taşımak ve özellikle vatandaşlarımızın hak arama hürriyetini daha da genişletmek ve kişisel verilerin korunmasına yönelik öneli düzenlemeler gerçekleştirmiştik."

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'9'UNCU YARGI PAKETİ YARGIMIZIN İHTİYACI'

Yine 9'uncu Yargı Paketi'nin hazırlıklarına devam ettiklerini ifade eden Bakan Tunç, "Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var. Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız" diye konuştu.

'22 YILDAN BU YANA TEMEL MEVZUATIN TAMAMINI DEĞİŞTİRDİK'

Bakan Tunç, bugüne kadar 22 yıldan bu yana temel mevzuatın tamamını değiştirdiklerini kaydederek, "Temel kanunlarımızın tamamını çağın ihtiyaçlarına uygun getirilmiş durumda. Süreç içerisinde toplumun ihtiyaçları ve hem ticaretin hareketlenmesi, yeni suç tiplerinin ortaya çıkması nedeniyle yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bunu da yargı paketleriyle yeni düzenlemeleri meclisimizin gündemine getiriyoruz. Tabi tamamen temel mevzuatımız yasal düzeydeki değişiklikler değil Anayasamızda gerçekleştirmiş olduğumuz reform niteliğindeki yenilikler ve değişiklikler de ülkemizin hukuk devleti niteliğini daha da güçlendirdi. 'Hak arama' hüviyetini arttıran önemli düzenlemeleri hayata geçirdik son 22 yılda" dedi.

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'ANAYASA'DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER'

Adalet Bakanı Tunç, Anayasa'da da reform niteliğinde değişiklikler yapıldığını, hak arama hürriyetine ilişkin önemli düzenlemeler getirildiğini dile getirdi. Anayasa'da yapılan değişikliklerin darbeci, vesayetçi ruhu tam anlamıyla kaldırmadığını ifade eden Tunç, "Bu değişiklikler, yeknesaklığı bozdu. Bu bozukluk devletin kurumları, yargı kurumları arasında görüş farklılıklarına, bazı olaylarda farklı sonuçlara varmalarına neden olabiliyor. O nedenle yeknesaklığın ortadan kaldırılması hem darbeci ve vesayetçi ruhun tamamen terk edilmiş olması ve Anayasa'mızın darbeciler tarafından yazılmış olması bile yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunun açık göstergesidir" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NIN BAŞLANGICINDA YENİ ANAYASAYI DA BU ÜLKEYE YAPMAK NASİP OLUR'

Herkesin 'yeni bir anayasaya mutlaka ihtiyaç vardır' görüşünü paylaştığını anlatan Bakan Tunç, "O zaman milletimize olan bu borcumuz, parlamentoda bu uzlaşma ile inşallah gerçekleşir ve Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında yeni anayasayı da bu ülkeye yapmak nasip olur" açıklamasında bulundu.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir