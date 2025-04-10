Bakan Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Mitchell ile görüştü

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Alan Mitchell, Komite Genel Sekreteri ve üyeleriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede ceza infaz kurumlarında işkence ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkelerini bir kez daha vurguladıklarını bildiren Tunç, "İnsan onurunu esas alan, şeffaf ve denetlenebilir bir infaz sistemi anlayışından ödün vermeden ortak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Alan Mitchell, Komite Genel Sekreteri ve üyeleriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdik.



Ceza infaz kurumlarımızda işkence ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkemizi bir kez daha vurguladık.



İnsan onurunu esas alan, şeffaf ve… pic.twitter.com/MIzsqwvcqE — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 10, 2025