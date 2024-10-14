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        Haberler Gündem Politika Bakan Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek | Son dakika haberleri

        Bakan Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ceza infaz sistemindeki değişikliklere ilişkin, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine gireceğini söyledi. İyi hal ve denetimli serbestliği yeniden değerlendirdiklerini belirten Tunç, "İyi hal indirimi her suçta olmayacak." ifadelerini kullandı. Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışmalara da değinen Bakan Tunç, "İlk 4 maddeyle ilgili kesinlikle bir tartışma söz konusu olamaz. Yeni anayasa çalışmalarını, bu şekildeki tartışmalara boğmamak lazım." dedi. Bakan Tunç, Narin Güran soruşturması hakkında da "Soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi. İddianame hazırlığı süreci başladı. İddianame ortaya çıktığında Narin'in katillerinin kim olduğunu görecekler." diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 12:51 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:33
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        "2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek"
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        CEZA İNFAZ SİSTEMİ DEĞİŞECEK

        Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ceza infaz sistemindeki değişikliklere ilişkin şunları söyledi:

        "Ceza adalet sistemimiz soruşturma, kovuşturma ve infazdan ibarettir. Ceza adalet sistemimizin caydırıcı olması lazım.

        Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili hazırlığımız var. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili 1,5 yıldır çalışma var.

        Bilim adamlarından görüşler aldık. Vatandaşlarımızdan görüşler aldık.Şu ana kadar 45 bin görüş geldi. Bunları uzun toplantılarda çalıştaylarda değerlendirdik.

        Cezasızlık algısı için bir takım düzenlemelerimiz olacak. Özellikle 2 yılın altındaki suçlar bakamından bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda rahatsızlığa neden oluyor. 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek. Cezasızlık algısı ortadan kalkacak.

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        İYİ HAL İNDİRİMİ

        İyi hal ve denetimli serbestliği yeniden değerlendiriyoruz. İyi hal indirimi her suçta olmayacak. Bununla ilgili alternatif çalışmalar yapıyoruz. Katalog suçlara yeni suç tipleri de eklenebilir.

        YENİ YARGI PAKETİ

        Yeni yargı paketi Meclis'imizin gündeminde ve Genel Kurul aşamasında. Biz taslak çalışmalarında kendilerine katkılar sunduk. Pakette yargıyı hızlandırmaya yönelik gecikmeyi önleyecek suç ve suçluyla mücadele konusunda bazı hususlar var. 10. Yargı Paketi ile ilgili yargı teklifi yakında komisyona sunulacaktır.

        ANAYASA'DA 3. MADDE TARTIŞMASI

        Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili kesinlikle bir tartışma söz konusu olamaz. Yeni anayasa çalışmalarını, bu şekildeki tartışmalara boğmamak lazım. Meclis Başkanımızın sözleri kastetmediği bir noktaya çekildi.

        NARİN GÜRAN CİNAYETİ SORUŞTURMASI

        Soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. Şu anda tutuklular var. Adli kontrollü şüpheliler var. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. TÜBİTAK'ta değerlendirmesi yapıldı. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Geriye dönük HTS kayıtları incelendi. Daraltılmış baz çakışmasıyla çok önemli verilere ulaşıldı. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi. İddianame hazırlığı süreci başladı.

        İddianame ortaya çıktığında Narin'in katillerinin kim olduğunu görecekler.

        GEBZE BARINAĞINDAKİ ÖLÜMLER

        Soruşturma başlatıldı. Kanuna aykırı uygulamalar varsa gerekli yaptırımlar gerçekleşir. Bu yasa hayvanları öldürme yasası olarak lanse edilmişti. Bu yasa hayvanları da yaşatma ve sokakları güvenli hale getirmek içindi.

        EYLEM TOK VE OĞLUNUN TÜRKİYE'YE İADESİ

        ABD'de iade yargılaması devam ediyor. Hakim, iddialarınızı özetleyen dilekçe istedi ve duruşma ertelendi. Oradaki süreci bekleyeceğiz. Tüm belgelerimiz oradaki makamlarda."

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        #Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
        #Ceza infaz yasası
        #Son dakika haberler
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