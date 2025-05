Bakan Tekin: Mülakat mekanizması tamamen kalkıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Bugün 1381 engelli öğretmen atamasının yapıldığını hatırlatan Tekin, atamaların hayırlı olmasını diledi.

Bu yıl yapılacak öğretmen atamasındaki branş dağılımına ilişkin soru üzerine Tekin, Bakanlığın büyük bir teşkilat olduğunu, bu kapsamda öğretmenlerin hangi il ve ilçede olacağının ve ne kadar ders verecekleriyle ilgili hesaplama mekanizmalarının olduğunu söyledi.

Tamamen bilimsel usullere göre bir öğretmenin maaş karşılığı okutmakla mükellef olduğu haftalık ders saati üzerinden hesap yaptıklarını belirten Tekin, bunu, öğretmenin okuldaki derslerinin saati ile hesap ettiklerini aktardı.

Tekin, şunları ifade etti:

"Diyelim ki bir okulda matematik dersi var. 100 saat ders okutulacak. 100 saati okutmak için bizim kaç öğretmene ihtiyacımız var, onu hesaplıyoruz. Hesap ettikten sonra, bu okul bazlı hesap, ilçe bazlı, il bazlı ve ülke bazlı hesap... Nihayetinde bakanlığa gelen, taşradan gelen verilerden hareketle objektif bir hesaplamamız var. Biz diyoruz ki şu kadar saat matematik dersi okutuyoruz ülke genelinde ve şu kadar öğretmene ihtiyacımız var bu ders için. Bu bizim norm hesabımız ve branş bazlı olarak bu hesapları Personel Genel Müdürlüğümüz raporlaştırır.

"Bunlardan bir tanesi 2024 KPSS'sine göre istihdam edeceğimiz arkadaşlarımız. Onların prosedürü belli. Branş dağılımlarını açıkladık, buna göre başvuruları alacağız ve kanuna göre her bir aday için 3 katı adayı mülakata davet edeceğiz. Yani 15 bin öğretmen arkadaşımız için 45 bin öğretmen adayı arkadaşımız mülakata davet edilecek. KPSS puanındaki puan üstünlüğüne göre ve kendilerine tanımladığımız bölgelerde veya sınav alanlarında mülakat sınavlarına girecekler. Mülakat sınavından sonra da başarılı olanların atamasını yapacağız."

Ülkedeki farklı okul türlerinde öğretmen adaylarının pratik eğitim alacaklarını anlatan Tekin, "Eğitimi aldığı yerde, her gittiği yerde, birlikte derse girdiği uzman ya da başöğretmen düzeyindeki arkadaşımız, öğretmen adayı arkadaşımızla ilgili bizim hazırladığımız bir ölçme değerlendirme mekanizmasıyla bir değerlendirme formu dolduracak. Bu form neticesinde de ilgili arkadaşımızın atamaya esas puanı ortaya çıkıyor ve akademi eğitimini tamamladıktan sonra da göreve başlayacağı yere göndermiş olacağız kendisini." dedi.

"Ortaya çıkan formüller var. Yani lise eğitimi totalde 12 yıllık, eğitimle ilgili bir karar söz konusu değil. Ama bazı öğrenciler için önerilen modeller arasında 4 artı 4 artı üçüncü 4 ile ilgili 2 yıl olsun, 3 yıl olsun, yani mesleki eğitime yönlendirilsin çocuklar gibi tartışmalar var. Biz, bakanlık olarak bütün bu tartışmaları titizlikle takip ediyoruz. Bunların içerisinden süzülecek, üzerinde uzlaşılmış konular olursa, bunları alıp siyasi mekanizmalarla, Sayın Cumhurbaşkanımızla Kabinede istişare ederiz ve ondan sonra bir karar almamız gerekirse alırız. Şu an alınmış bir kararımız yok. Sadece bu konudaki tartışmaları takip ediyoruz diyelim."

O tedbirleri de biz kafamıza göre yapmıyoruz. Bunu uygularken de devletin bu konuyla ilgili güvenlik birimlerinin bilgisi, onayı ve izniyle yapıyoruz bunları. Şimdi benim yaptığım işle, Özgür Özel'in, çantasında ne taşıdığını gizlemek için manipülasyon aracı olarak jammer deyip de ifade ettiği şeylerin zerre miktarı alakası yok. Hiç ilgisi yok bunun, ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Bugün de AK Parti grup toplantısından önce muhabir arkadaşlar sordular. Ben de gayri ihtiyari yani artık bunları dinleyince rahmetli Mahsuni Şerif'in 'Abur Cubur Adam' diye bir türküsü var. O geliyor aklıma dedim. Her sözü yalan. Her sözü bir plan, neyi planladığını bilmiyoruz. Artık analiz etmekte zorlanıyoruz ama her geçen gün ortaya çıkıyor ki kendisine şahsi bir iktidar alanı oluşturmaya çalışıyor. "

"BU ELEŞTİRİLERİ CİDDİYE ALMAMI BEKLİYORLAR"

"Bakan Tekin, 20 sene önce ilkokul bile yoktu dedi" eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Tekin, "Röportajdaki bu cümleyi alıp, bu şekilde yorumlayan insanın zekasından şüphe ederim. İyi niyeti zaten yok da hani onu geçtik, benim annem 'Evladım hani aklın yok anladım da burnunuzun deliği de mi yok?' der. Bu kadar galat-ı meşhur bir ifade, bu kadar art niyetli bir ifade örneği yok. Bu eleştirileri ciddiye almamı bekliyorlar. Bu eleştirilerin nesini ciddiye alacağız onu da bilmiyorum." yanıtını verdi.