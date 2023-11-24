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        Haberler Gündem Eğitim Bakan Tekin'den öğretmenlere teşekkür mektubu

        Bakan Tekin'den öğretmenlere teşekkür mektubu

        Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla görevi başında ve emekli olan öğretmenlere birer mektup kaleme aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 10:49 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:52
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        Bakan Tekin'den öğretmenlere teşekkür mektubu
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplumun kalkınması için çaba sarf eden eğitim ailesinin emektarları öğretmenlere ve emekli öğretmenlere şükranlarını cep telefonlarına birer mektup göndererek ifade etti.

        Her öğretmenin meslekteki çalışma yılını, kaç okulda, kaç şehirde çalıştığını belirterek kutlayan Bakan Tekin, mesleğinde ilk üç yılını çalışan öğretmenlere "Şimdiden pek çok öğrencinin hayatına dokundunuz. Sizinle aynı yolda yürümekten kıvanç duyuyorum" dedi.

        Tekin, 4 yıldan fazla süredir öğretmenlik yapan, mezunlar veren meslektaşlarına ise "Ektiğiniz bilgi tohumları bugün ışığınızla serpildi, fidan oldu. Mezun ettiğiniz öğrencilerin gururunu, yeni başlangıçların umudunu yüreğinizde taşıdığınızı biliyorum" diye seslendi.

        Bakan Tekin, "Kıymetli Öğretmenim" diyerek başladığı sözlerine "Meslek hayatınız boyunca dokunduğunuz hayatlara bahşettiğiniz ilhamın ışıltısı, cumhuriyetimizin 100. yılından gelecek yüzyıllara dolacak ve çoğalarak aksetmeye devam edecektir. Şahsım ve ülkem size minnettardır" diyerek devam etti.

        Tekin, emekli öğretmenlere ise "Siz, bir toplumun eğitimi, kalkınması için sabırla, anlayışla, özveriyle, vefayla, kendi ruhunuzun ağırlığını zaman zaman hiçe sayarak bir ömür hasrettiniz. Ne yapsak emeklerinizi ödeyemeyiz" diye seslendi.

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