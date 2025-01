Bakan Tekin'den Kocaeli'de önemli açıklamalar: Bakın bu bir devrim arkadaşlar

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Tekin, iktidara geldikleri dönemden sonra eğitim alanında yapılanların devrim niteliğinde olduğunu söyledi.

Bakan Tekin, Bülent Ecevit başbakanken başlatılan proje kapsamında PTT organizasyonunda Cumhuriyet'in 100. yılına mektup yazıldığını, 100. yılda görevde olduğu için mektupların kendisine geldiğini aktardı.

Öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin mektupları yazdığı tarihin çok eskide kalmadığını, 2001'li yıllardan bahsettiğini vurgulayan Tekin, "Bir öğretmenimiz, 'İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında 40 kişilik sınıflarda ders anlatırım' diyor. Ne demek? Şu an Türkiye'de 40 kişilik sınıf var mı? Şu an Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı orta öğretimlerde 16,17 civarında, temel eğitim çağında ise 21-22 civarında. Bakın bu bir devrim arkadaşlar. Söylüyoruz, 80 yılda yapılan derslik kadar derslik yaptık. O gün sahip olduğumuz derslik sayısını ikiye katladık." diye konuştu.

Şu an ben diyorum ki bütün okullarımız için 5 yıldızlı otel ayarında inşaatlar yapıyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını gideriyoruz. Teknik donanım, fiziki altyapı her şey var. Şimdi ben diyorum ki biz bunları yaptık. Siz ne yaptınız? Siz kendi geçmişinizle gurur duyuyor musunuz? Ben kendi geçmişimle gurur duyuyorum. Kendi liderimin yaptığı ve söylediği her şeyden gurur duyuyorum, arkasındayım, sonuna kadar da savunucusuyum."