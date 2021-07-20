Bakan Soylu, Lice'deki Şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş İsmail Yavuz Üs Bölgesi'nde askerlerle bayramlaştı

Beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Şırnak'taki temaslarının ardından Diyarbakır'a gelen Bakan Soylu, Lice ilçesindeki 1400 rakımlı Şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş İsmail Yavuz Üs Bölgesi'ne geçti.
Askerlerle görüşerek Kurban Bayramı'nı kutlayan Soylu bazı asker aileleri ile de telefonda görüştü.
Bakan Soylu, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan asker babası ile görüşerek bayramını tebrik etti.
Soylu, "Sana çok teşekkür ediyoruz, memleketimize, vatanımıza İsa gibi bir evlat yetiştirmişsin, Allah senden razı olsun." dedi.
Asker babası da Bakan Soylu'nun bayramını kutlayarak ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
Daha sonra telefonu alan Orgeneral Arif Çetin de asker babasına hayırlı bayramlar diledi.
Soylu, bir asker annesi ile de görüşerek bayramını kutladı, nice bayramlara ulaşılmasını temenni etti.
"Ne güzel evlat yetiştirmişsin. Allah razı olsun." diyen Soylu, tüm askerlerin gözlerinin nuru olduğunu ifade etti.
Soylu, Lice'de 6 yıl önce askeri araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan ve üs bölgesine adı verilen Jandarma Başçavuş İsmail Yavuz'un eşi Birsen Yavuz ile de görüşerek hayırlı bayramlar diledi.
Bakan Soylu daha sonra üs bölgesinde incelemelerde bulundu.
Ziyarette Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da yer aldı.
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