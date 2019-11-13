İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'da düzenlenen "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne katıldı. Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmadı DEAŞ'ın çok önemli bir isminin Suriye'de yakalandığını, sorgusunun devam ettiğini duyurdu.

Bakan Soylu ayrıca FETÖ ile mücadelede önümüzdeki günlerde çok önemli bir operasyonun daha düzenleneceğini açıkladı.