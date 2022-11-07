Bursa'da 'kökünü kurutma' operasyonu yapıldı

Bursa'da, önceden belirlenen 110 şüpheliye yönelik 70 adrese şafak vakti eş zamanlı narkotik operasyonu başlatıldı. ‘Kökünü Kurutma’ adı verilen operasyona, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katılıyor.
1700 POLİSLE OPERASYON
DHA'da yer alan habere göre bin 700 personelin görev aldığı operasyona, 1 helikopter ve 3 İHA ile havadan destek veriliyor. Operasyonda 9 narkotik dedektör köpeği de aramalara katılıyor.
BAKAN SOYLU'DA TAKİP ETTİ
Ekipleri operasyona uğurlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Yönetim Merkezi’nde operasyonu bizzat takip etti.
"AMANSIZ BİR MÜCADELE VERİLİYOR"
Yurt genelinde uyuşturucuya karşı amansız bir mücadele verildiğini kaydeden Soylu, benzer operasyonların devam edeceğini de söyledi.
OSMANİYE'DE DE GERÇEKLEŞMİŞTİ
Bakan Soylu geçen hafta da Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyona katılmış, 130 uyuşturucu satıcısı polis tarafından gözaltına alınmıştı.
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