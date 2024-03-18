"Bakan Şimşek'in bankacılarla lüks bir restoranda yemek yediği" iddiasına yalanlama

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Bakan Mehmet Şimşek, bankacılarla lüks bir restoranda yemek yedi. Bankacılara faiz artırma talimatı verdi" iddiasını yalanladı.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, 12 Mart 2024 tarihinde bir iftar yemeğinde bir araya gelmiştir. İftar programı, iddia edildiği gibi lüks bir restoranda değil, İstanbul Finans Merkezi’ndeki Ziraat Bankasının genel müdürlüğünde yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yemekte, ekonomideki ve bankacılık sektöründeki güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunulduğu belirtilirken, Türkiye Bankalar Birliği'den (TBB) de Bakan Şimşek'in iftara katılan bankacılara "faiz artırma talimatı" verdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladığı kaydedildi.

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TTB'den yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı;

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'nun 12 Mart'ta mütevazı bir iftar yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.

İftar yemeğinin İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan görüşmede ekonomideki ve bankacılık sektöründeki güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunulmuştur. Sayın Barış Yarkadaş'ın bu yemeğin lüks bir restoranda yapıldığı iddiası, kasıtlı ve kötü niyetli bir çarpıtmadır. Sayın Bakan'ın iftara katılan bankacılara 'faiz artırma talimatı' verdiği yönündeki iddia da kesinlikle doğru değildir. Haberde konu edilen tüm hususlar iftiradır. Türkiye Bankalar Birliği adının siyasete alet edilmemesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, ilgili tüm kesimlerden beklenmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."