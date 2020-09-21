Bakan Selçuk’tan sürpriz ziyaret

DHA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anasınıfı ve 1'inci sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla bazı okulları ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, sabah saatlerinde farklı illerdeki okullara ve bazı köy okullarına telefonla bağlandı.

Ankara'daki bazı okullara da ziyarette bulunan Selçuk, veliler ve öğretmenlerle görüşerek, öğrencilerin temassız oyunla uyum etkinliklerine de eşlik etti.

UYGULAMA KADEMELİ OLARAK ARTIRILACAK

Uzun bir sürenin ardından okullar bugün kapılarını yeniden öğrenciler için açtı. 2020-2021 eğitim dönemine evlerinde başlayan milyonlarca öğrenci okuluna döndü. Kademeli olarak artırılacak uygulamada bugün itibariyle anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri sınıflarına girdi. Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati uyum eğitimi verilecek. İlkokul 1. sınıf öğrencileri de ilk hafta 30’ar dakikalık ders saati eğitim görecek.