Bakan Nebati'den zincir marketlere çağrı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde başlayacak indirim dahil gıda enflasyonuna karşı atılan adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati pandemi süreciyle tetiklenip Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel sorunların tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de gıda fiyatlarında önemli artışlara sebep olduğunu belirterek "Ancak bizler, vatandaşımızın maruz kaldığı gıda enflasyonuyla etkin şekilde mücadele etme konusunda kesin kararlıyız" ifadelerini kullandı.

'TARIMSAL ÜRETİMDE ARTIŞ'

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Yakın dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması küresel hububat fiyatlarında düşüşe sebep olmuş, petrol fiyatlarında son haftalarda bazı gevşemeler yaşanmıştır. Ayrıca ülkemizde bu yıl tarımsal üretimde önemli artışlar da söz konusudur.

Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir adıma daha imza atıyoruz. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 15 Ağustos Pazartesi (yarın) gününden itibaren 30’dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidilecektir."

Türkiye'de devletin önayak olduğu bu uygulamaya benzer çeşitli uygulamaların, diğer bazı ülkelerde de yakın dönemde perakende zincirlerinin öncülüğünde başlatıldığını belirten Bakan Nebati açıklamalarına şöyle devam etti:

"Vatandaşımızdan yana attığımız bu önemli adımın, ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyor, fiyat takip sistemimizle gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz.

Küresel gıda fiyatlarının geçtiğimiz Şubat ayında kırdığı rekorun ardından, düşüş trendine girerek Nisan ayında yüzde 0,8; Mayıs ayında 0,6; Haziran ayında 2,3 ve Temmuz ayındaysa yüzde 8,6 düşüş göstermesi söz konusu olmuştur.

Gıda sektörümüzün tüm aktörlerinin, son dönemde kaydedilen bu olumlu gelişmeleri de dikkate alarak “Birlikten Berekete” anlayışımızla hareket edeceklerine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız."