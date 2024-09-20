TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri ve şartları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) peşin ödemede yüzde 25 indirim kampanyasını başlatıyor. Ödemeleri devam eden vatandaşlar, şartları ve başvuru tarihlerini gündemine aldı. TOKİ'den ev ve işyeri alanlar, kalan borçlarını peşin olarak ödemeleri durumunda yüzde 25 oranında indirimden yararlanabiliyor. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? İşte kampanyanın detayları...
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı mı, kimler yararlanabilir, kampanya detayları nedir? İşte ayrıntılar...
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BAKAN KURUM AÇIKLADI!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız” dedi.
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TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TOKİ peşin ödemede yüzde 25’lik indirim kampanyasını bu yıl 23 Eylül - 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI ŞARTLARI NELER?
Konut ve iş yeri sahiplerinin başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor.
Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu da bulunmamalı. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri sahiplerinin; bankaya giderken site yönetiminden alacakları ‘borcu yoktur’ belgesi ve ilgili belediyeden alacağı emlak beyan değerini gösterir belgeyi de yanında götürmesi gerekiyor.
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İndirimden faydalanırken kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları bankalardan destek alabilecek.
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TOKİ’den ev ve iş yeri satın alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirimden faydalanabilecek. 2023 yılı haziran ayı sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvurabilecek.
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Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar da kalan borç bakiyesinin yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse yine yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.