Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı mı, kimler yararlanabilir, kampanya detayları nedir? İşte ayrıntılar...