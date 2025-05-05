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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Kurum CHP'li başkanlarla görüştü - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Kurum CHP'li başkanlarla görüştü

         Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı kabul etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 17:37 Güncelleme: 05.05.2025 - 17:37
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        Bakan Kurum CHP'li başkanlarla görüştü
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlıkta gerçekleştirilen kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Bakanlığımızda ağırladık. Yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz."

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