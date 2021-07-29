Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Son dakika" ifadesini kullanarak yaptığı paylaşımda, "Toplam yapılan aşı doz sayısı 71 milyonu geçti." bilgisini verdi.

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