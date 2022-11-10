Bakan Koca duyurdu: Tam asgari ücret alacaklar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Tıp Fakülteleri 6. Sınıf ve Diş Hekimliği Fakülteleri 5. Sınıf öğrencilerinin tam asgari ücret tutarında aylık ödeme almalarını sağlayan yasa Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanıp, Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun.



