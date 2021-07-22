Sağlık ekibinden bacağı kırılan kuşa müdahale

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te vaka dönüşündeyken yolda önlerine düşen bir kuşu tedavi eden sağlık ekiplerinin videosunu paylaştı.

"İYİLEŞENE KADAR ORADA KALACAK"

Bakan Koca, "Gaziantep İl Ambulans Başhekimliğinde görevli bir ekibimiz vaka dönüşündeydi. Yolda önlerine bir kuş düştü. Dönüp aldılar, ayağı kırılmış. Yaralarına pansuman yaptılar. İstasyona getirdikleri kuş iyileşene kadar orada kalacak. Sağlık çalışanı kalbi! Sağ olun arkadaşlar" dedi.