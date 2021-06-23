Bakan Koca peş peşe paylaştı! Haluk Bilginer'den ve Dr. Öz'den mesaj var

Bakan Koca paylaştı! Haluk Bilginer'den ve Dr. Öz'den mesaj var - Haberler

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından ünlü oyuncu Haluk Bilginer'in yer aldığı koronavirüs aşısı kamu spotu videosunu paylaştı.

Kamu spotunda, Haluk Bilginer, “Bilimin gösterdiği yolun sonu sanata çıkacak. Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yeniden açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara” dedi.

Bakan Koca, daha sonra da Dr. Mehmet Öz'ün yer aldığı kamu spotunu paylaştı. Dr. Öz, "Bilim insanları ve sağlık çalışanları üstlerine düşeni fazlasıyla yaptı. Şimdi sıra sizde. Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım" dedi.