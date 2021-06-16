Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, aşı ekibinden bir hemşirenin dün yaptığı "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı” paylaşımını, Twitter hesabından paylaştı.
Koca, "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı” Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış: 'Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki, dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor.' Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak" dedi.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2021
Bakan Koca'nın paylaşımı üzerine o hemşire, teşekkürlerini şu sözlerle dile getirdi: "Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Hep birlikte bu günlerin üstesinden gelmek için çabalıyoruz."
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karşıyaka Semt Polikliniğinde görevli hemşire Sabire Elen de, Bakan Koca'nın paylaşımın ardından yaşadığı duyguları anlattı.
Sağlık ordusunun neferlerinden genç hemşire Sabire Elen, Bakan Koca'nın paylaşımının ardından yaptığı açıklamada, "Emeklerimizin boşa gitmediğini, değer verildiğini görmüş olduk" dedi. Elen, "Dün aşıdaki yoğunluktan kaynaklı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkez biriminden Karşıyaka Semt Polikliniği'nde görevlendirildim arkadaşlarımla birlikte. Buraya 20 kişilik kalabalık bir ekip olarak geldik. Aşı nedeniyle burada yoğunluk vardı. Halkımızın aşıya yoğun talebi için de teşekkür ederiz. Bu yoğun talepten dolayı da çok az mola vererek, çok uzun vadeli çalışmanın sonucunda yorulduğumu belirten bir paylaşım yapmak istedim Twitter'da. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca da bunu görmüş, alıntılayarak paylaşım yapıp teşekkür etmiş. Ben de kendisine çok teşekkür ediyorum. Pandeminin başladığı 15 Mart 2020'den beri tüm sağlık çalışanları olarak özveriyle bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Halkımızın aşıya olan rağbeti de bizim hoşumuza gidiyor. Bu süreç onların da destekleriyle bu şekilde ilerleyecek. Dün yapılan paylaşım sebebiyle emeklerimizin boşa gitmediğini, değer verildiğini görmüş olduk ve bu bizim çok hoşumuza gitti. Hem heyecanlandım hem de mutlu oldum. Çünkü emeklerimizin görülmesini elbette ki isteriz. Aşıya karşı bir propaganda yürüten kitle de var. O kitleye de bir anlamda cevap olmuş oldu bu süreç" diye konuştu.
"Dün tam 224 kişiyi aşıladım ve bu kadar çok insan aşılayınca herkesin yüzü bana tanıdık gelmeye başladı" diyen Sabire Elen, "Bu yönde bir paylaşım yapmıştım. Dün o kadar çok kişiye aşı yaptım ki, yolda gördüğüm herkes bana tanıdık geliyor artık. Hatta dün yolda bir araç sürücüsü de bana korna çalıp el salladı. Başta anlam veremedim ama sanırım aşı yaptığım vatandaşlardan biriydi. Bu beni çok mutlu etti açıkçası" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter paylaşımını alıntılamasının ardından duygu dolu anlar yaşadığını belirten Sabire Elen, "Sağlık Bakanımızın Twitter paylaşımımı alıntıladığını da erkek kardeşim ve ablamın haber vermesiyle öğrendim. Daha sonra çok heyecanlandım ve ne yapacağımı bilemedim. Beni en çok mutlu eden şey emeklerimizin boşa gitmediğini görmek oldu. Sayın Bakanımızın bunu görmüş olması beni çok mutlu etti" dedi.
— Sabire Elen (@sabireelen) June 16, 2021
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