Bakan Koca paylaşmıştı! Aşı rekortmeni hemşire konuştu

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan hemşire Meryem Mavi, dün kentte en çok aşıyı yaparak, rekor kırdı. 323 aşı vuran Mavi'yi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da sosyal medya hesabından paylaştı. Koca, "Mersin'de bugün en çok aşıyı hemşire Meryem Mavi yaptı. 323 aşı yapan hemşire arkadaşımız Mersin Şehir Hastanesinde görevli. Meryem hanım ve doktor olan eşi salgının zor günlerinde Covid-19'a yakalanmıştı" yazısıyla hemşireyi paylaşırken, çalışmaya devam eden Mavi, bugün duygularını gazetecilerle paylaştı.

"BİZİ MOTİVE ETTİ"

Mavi, aşılamaya Ocak ayında başladıklarını söyledi. O dönemden beri aşı polikliniğinde çalıştığını belirten Mavi, "Daha öncede eşimle birlikte korona virüse yakalandık. Çünkü ikimizde Covid servislerinde çalışıyoruz. Aralık ayında bu virüse bizde yakalandık. Hem de çok ağır geçirdik. Atlattıktan sonra yeniden çalışmaya devam ettik. Dün de çok yoğun bir gündü. 323 aşı yaptım. Bakanımızda sağ olsun paylaşım yaptı. Bu tip paylaşımlarla motivasyonumuzu da artırıyor zaten. Ben ve tüm arkadaşlarım yoğun bir şekilde çalıştık. Aylardır da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye'nin 4 bir yanında bütün arkadaşlarımız zaten bu rakamlarda aşı yapıyorlar. Bizim ki görüldü, paylaşıma değer bulundu. Bakanımıza çok teşekkür ediyorum, bizi de motive etti" dedi.

"BU ŞEKİLDE EMEKLERİMİZİN GÖRÜLMESİ BİZİ MUTLU ETTİ"

Paylaşımdan sonra çok güzel tepkiler aldığını belirten Mavi, "Paylaşımdan sonra zaten herkes aramaya başladı, benim de öyle haberim oldu. Mutlu oldum, heyecanlandım. Tabi ilk gördüğümde gurur duydum. Herkesin aşıya ilgi göstermesini istiyoruz. Biz yoğun bir şekilde çalışmaya hazırız zaten. Aylardır yoğun bir şekilde çalışıyorum. Bu şekilde çalışmaya razıyız. Yeter ki bu virüsten kurtulalım. Halkımızda ilgi gösteriyor. Bu aşılama bir ekip işi. Aşı birimimiz çok güzel koordine olmuş bir biçimde. Tüm arkadaşlarımız adına paylaşımdan dolayı gurur duydum. Bu şekilde emeklerimizin görülmesi bizi mutlu etti. Dün gerçekten aşırı yoğundu bir an tedirgin olduk ama üstesinden geldik. Zaten yan odadaki arkadaşımı bile akşama kadar görmüyorum yoğunluktan. Güzel bir şekilde çalışıyoruz. Pandeminin bitmesine ufakta bir katkımız oluyorsa mutlu oluruz" şeklinde konuştu.