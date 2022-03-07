Haftalık vaka haritası açıklandı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.

Buna göre, COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de 662,39 oldu. Amasya ise 1686,69 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, "19-25 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta, İstanbul" dedi.