"Cumhurbaşkanımızın teveccühü ile milli olan bir oyuncu ile ilgili böyle karar verildiği için herkes çok üzgün. Şunu söyleyemezsiniz; "EuroLeague'de, ligde, kulüplerin hazırlık maçlarında oynarım ama milli takımı rehabilitasyon dönemi olarak görüyorum." bu diğer oyunculara haksızlık."