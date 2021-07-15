Bakan Koca'dan 'Sinovac' paylaşımı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin menşeli Sinovac aşısı (CoronaVac) ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında, "İki doz Sinovac yüzde 83 etkili. Türkiye’de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin yüzde 83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet’te yayımlandı" ifadelerini kullandı.

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