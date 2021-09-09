Aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar aşı sistemine girdiklerinde Sinovac ve Biontech aşı seçenekleriyle karşılaşıyor. Ülkemizde uygulanan aşılardan Sinovac aşısının inaktif aşı, Biontech aşısının ise mRNA aşısı olduğu biliniyor. İşte inaktif aşı türü ve mRNA aşı türü ile ilgili merak edilenler...
İNAKTİF COVİD-19 AŞISI NEDİR?
İnaktif COVID-19 aşısı, COVID-19’a neden olan Yeni Koronavirüs’ün (SARS-CoV-2) kimyasal ve fiziksel uygulamalardan geçirilerek hastalık yapıcı özelliğinin ortadan kaldırılmasıyla elde edilen, vücutta bağışıklık yanıtı oluşturabilen cansız virüs aşısıdır. Ülkemizde uygulanan Sinovac aşısı inaktif aşıdır.
MRNA NE DEMEK?
Mesajcı RNA, sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküldür. mRNA, bir DNA kalıptan transkripsiyon yoluyla sentezlenir ve protein sentez yeri olan ribozomlara, protein kodlayıcı bilgiyi taşır.
MRNA AŞISI NEDİR?
mRNA Aşıları; Hedeflenen mikroorganizmanın antikor oluşturan antijenik yapısının mRNA’sını içeren aşılardır.
(COMIRNATY- Pfizer Biontech mRNA aşısı, Moderna mRNA aşısı gibi)
İNAKTİF COVİD-19 AŞISI KAÇ DOZ UYGULANACAK?
Bakan Koca, "Bilgilerimiz, inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha azdır." açıklamasında bulundu.
mRNA AŞISI OLANLAR 3. DOZ AŞIYI OLACAK MI?
Bakan Koca, mRNA aşısı olanların hatırlatma dozuna ne zaman ihtiyaç duyacağına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:
"2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın da ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir. Bunun en önemli örneklerinden biri 18 yaş üzeri nüfusunun tamamını aşılamış bulunan İsrail'de 2. doz uygulamasından 6 ay sonra vaka sayılarının hızla artış göstermesidir. Yaklaşık 8 milyon nüfusta günlük 10 bin civarında vaka görülmesi, bizim nüfusumuza oranlandığında günde 100 bin vakaya karşılık gelmektedir. Türkiye'de hatırlatma dozu ihtiyacı tespit edilerek uygulamaya erkenden başlanmış, olası 100 bin vakalık etki 20 bin civarında günlük vaka ile sınırlanmıştır."
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