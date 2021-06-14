Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

SON DAKİKA! Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı! - Haberler

HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü tarihe atıfta bulunarak, "750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak" açıklamasında bulundu.

EN YÜKSEK GÜNLÜK DOZ

Bakan Koca, "Şu ana kadarki en yüksek günlük doza ulaşıyoruz: Bir günde 750.000 doz. Kısa süreliğine geçerli bir ilk!" dedi.

Bakan Koca, dün de koronavirüs salgınının iyice gerilediğini belirterek, şunları söyledi: "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5 bin 12. Bir kez daha gördük; zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın."