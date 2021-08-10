Bakan Koca, 24 saatteki Kovid-19 aşılanma sayısını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 1 milyon 508 bin 939 doz Kovid-19 aşısı yapıldığını duyurdu.
Bakan Koca, son 24 saatte ulaşılan sayının en fazla doz aşı uygulanan 3'üncü gün olduğunu belirterek, "Bugün üçüncüyüz! Son 24 saatte 1 milyon 508 bin 939 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. 9 Ağustos, aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü. 1 milyon 582 bin 232 doz olan günlük rekoru yakalamak biraz bize, biraz da aşıya karar verme hızına bağlı. Biz yarın hazırız!" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1424853850763190273
96 YAŞINDAKİ HÜSEYİN GERÇEK: CESARET, İNSANI ASLANA GALİP EDER
Bakan Koca'nın aylaştığı videoda konuşan 96 yaşındaki Hüseyin Gerçek, "Cesaret insanı aslana galip eder. Herkesi aşıya davet ediyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da yaşayan 96 yaşındaki Hüseyin Gerçek'in videosunu paylaştı.
Koca'nın Twitter hesabında paylaştığı videoda Gerçek, vatandaşları koronavirüs aşısı olmaya davet etti. Bakan Koca, paylaştığı videoya şu notu ekledi: "Cesaret insanı aslana galip eder. Herkesi aşıya davet ediyorum. Ben faydasını gördüm.' 96 yaşındaki Hüseyin amca size ve 84 Milyona sesleniyor."
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