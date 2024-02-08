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        Haberler Gündem Bakan Güler ve komutanlar Meclis Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti

        Bakan Güler ve komutanlar Meclis Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki kuvvet komutanları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 18:34 Güncelleme: 08.02.2024 - 18:34
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        Bakan Güler ve komutanlardan Kurtulmuş'a ziyaret
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        Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) sosyal medya hesabından Bakan Güler ve beraberindeki kuvvet komutanlarının TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret ettiğini açıkladı.

        MSB paylaşımında, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret etti" ifadelerine yer verdi.

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        #Numan Kurtulmuş
        #Yaşar Güler
        #haberler
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