Bakan Fidan Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

Bakan Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.
Bakanlık, X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Fidan'ın, ADF marjında Mahmud ile bir araya geldiği belirtildi.
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu çeşitli panel ve oturumlarla 13 Nisan'a kadar devam edecek.