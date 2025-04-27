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        Haberler Dünya Bakan Fidan: PKK'nın bir an önce silah bırakmasını bekliyoruz | Dış Haberler

        Bakan Fidan: PKK'nın bir an önce silah bırakmasını bekliyoruz

        Dışişleri Bakanı Fidan Katar'da yaptığı açıklamada, "Suriye'de DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.04.2025 - 14:05 Güncelleme: 27.04.2025 - 15:52
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        "PKK'nın bir an önce silah bırakmasını bekliyoruz"
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(Suriye'de) DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak." dedi.

        Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'daki ortak basın toplantısında konuştu.

        Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan, egemenliğini zedeleyecek hiçbir girişimi kabul etmediğini hatırlatan Fidan, Suriye'de merkezi otorite dışında silah taşıma imkanı verecek hiçbir girişimin de kabul edilmeyeceğini bildirdi.

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        Fidan, Ankara'nın Suriye'de hazırlanacak anayasanın ve yönetimin ülkedeki tüm gruplara eşit imkanları sağladığı bir ortamı görmek istediğine ve bu konuda olumlu adımların da atıldığına dikkati çekti.

        Ülkedeki zorlu duruma değinen Fidan, Katar ve bölgedeki diğer ülkelerle bir araya gelerek kalkınma, ekonomi ve yaptırım gibi konularda neler yapılabileceğinin ele alındığını belirtti.

        Fidan, Suriye'nin içinde bulunduğu durumdan istifade eden, birtakım amaçlarını gerçekleştirmek isteyen, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine zarar vermek isteyen gruplara karşı durmaya devam edileceğini vurguladı.

        "YPG ile Suriye'deki yönetim arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz. Bu konudaki hassasiyetimiz ortada." diye konuşan Fidan, aynı zamanda terör örgütü PKK'nın yapılan çağrıya bir an önce olumlu cevap vermesini, silahları bırakmasını ve bölgede normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasının beklendiğini söyledi.

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        Fidan, bölgenin yıllardır savaş, karışıklık, işgal, kan, gözyaşı ile mücadele ettiğinin altını çizerek, modern zamanlarda bunlardan kurtulup müreffeh, güvenli, saygılı, özgür bir sistemin inşa edilmek zorunda olduğuna işaret etti.

        Bu noktada eski terör yöntemlerini kullanan, elinde silahla bölgedeki hükümetlerin üzerine "bela" olmayı sürdüreceğini düşünen aktörlerin sistemden çıkma zamanın geldiğini kaydeden Fidan, "(Suriye'de) DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak." ifadesini kullandı.

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