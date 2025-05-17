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        Haberler Dünya Bakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 23:42 Güncelleme: 17.05.2025 - 23:43
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        Bakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer programına dair yapılan müzakereleri ele aldı.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.

        Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir, temsilîdir

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