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        Haberler Gündem Güncel Bakan Fidan'ın diploması ile ilgili iddialara yanıt | Son dakika haberleri

        Bakan Fidan'ın diploması ile ilgili iddialara yanıt

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin son günlerde kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili açıklama yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 21:23 Güncelleme: 05.08.2025 - 21:23
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        Bakan Fidan'ın diploması ile ilgili iddialara yanıt
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        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların daha önce resmi kurumlarca yanıtlandığı hatırlatılarak, "Sayın Bakanımıza yönelik olarak son yıllarda FETÖ ve türevleri tarafından sistematik biçimde yapılan çok yönlü yıpratma kampanyalarında gündeme getirilen asılsız bazı iddiaların yeniden dillendirildiği görülmektedir. Esasen bu iddialara hem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi hem de Yüksek Öğretim Kurulu belgeleriyle yanıt vermişti. Sayın Bakanımızın lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile denklik belgesi, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından 15 Mayıs 2025 tarihinde kamuoyumuzun dikkatine getirilmişti. Ayrıca, konuyla ilgili olarak TBMM'de verilen bir soru önergesi de 12 Haziran 2025 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığımız eliyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından cevaplanmıştı. Söz konusu iddiaların son günlerde tekrar gündeme getirilmesi, kamuoyumuzu kasıtlı biçimde yanlış yönlendirmeyi amaçlamaktadır. İddialarla ilgili olarak yasal yollara başvurulmaktadır" denildi.

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