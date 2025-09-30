Bakan Fidan Fransız mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.
Giriş: 30.09.2025 - 21:11 Güncelleme: 30.09.2025 - 21:12
