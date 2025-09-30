Habertürk
        Bakan Fidan Fransız mevkidaşı ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan Fransız mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.  

        Giriş: 30.09.2025 - 21:11 Güncelleme: 30.09.2025 - 21:12
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefon görüşmesi yaptı.

        Görüşmede, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanmasına yönelik çabalar değerlendirildi.

