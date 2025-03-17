Bakan Ersoy'dan "Külliyede Ramazan" paylaşımı

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen "Külliye'de Ramazan" etkinliğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Dünyaca ünlü sanatçı Maher Zain, @Kulliye_Ramazan etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde muhteşem bir konsere imza attı. Bakanlığımızın katkılarıyla gerçekleşen bu özel etkinlikte, müziğin ruhu ve Ramazan’ın manevi atmosferi bir… pic.twitter.com/tHviZfIDnt — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) March 16, 2025

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Dünyaca ünlü sanatçı Maher Zain'in etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde muhteşem bir konsere imza attığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın katkılarıyla gerçekleşen bu özel etkinlikte, müziğin ruhu ve ramazanın manevi atmosferi bir araya geldi. Etkileyici yorumu ve sahne performansıyla dinleyicileri mest eden Maher Zain, gönüllere dokunan ezgileriyle unutulmaz anlar yaşattı. Sanat, ramazanın ruhuyla buluştu. Ramazan ayı boyunca sürecek etkinliklerimizle sanat ve maneviyatı buluşturmaya devam ediyoruz. Sizleri de milletin evine bekliyoruz."

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.