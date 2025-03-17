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        Haberler Gündem Güncel Bakan Ersoy'dan "Külliyede Ramazan" paylaşımı | Son dakika haberleri

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Külliyede Ramazan" paylaşımı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vatandaşları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine davet etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 03:20 Güncelleme: 17.03.2025 - 03:20
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        Bakan Ersoy'dan "Külliyede Ramazan" paylaşımı
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        Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen "Külliye'de Ramazan" etkinliğine ilişkin paylaşımda bulundu.

        Dünyaca ünlü sanatçı Maher Zain'in etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde muhteşem bir konsere imza attığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

        "Bakanlığımızın katkılarıyla gerçekleşen bu özel etkinlikte, müziğin ruhu ve ramazanın manevi atmosferi bir araya geldi. Etkileyici yorumu ve sahne performansıyla dinleyicileri mest eden Maher Zain, gönüllere dokunan ezgileriyle unutulmaz anlar yaşattı. Sanat, ramazanın ruhuyla buluştu. Ramazan ayı boyunca sürecek etkinliklerimizle sanat ve maneviyatı buluşturmaya devam ediyoruz. Sizleri de milletin evine bekliyoruz."

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        #Son dakika haberler
        #Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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