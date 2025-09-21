Bakan Ersoy'dan Japonya Prensesi'ne Japonca teşekkür

Bakan Ersoy paylaşımında, Prenses Akiko’nun İstanbul, Ankara ve Kırşehir temaslarının ardından Şanlıurfa’da halkın sıcak misafirperverliğiyle karşılandığını belirtti.

Bakan Ersoy, Prenses Akiko’nun Göbeklitepe’de gün yüzüne çıkarılan 11 bin yıllık insan heykelini bizzat incelediğini, Ayanlar Höyüğü’nde ise birlikte ilk kazmayı vurduklarını kaydetti. Harbetsuvan ve Karahantepe ziyaretleriyle devam eden programın, Neolitik Çağ araştırmalarındaki Türk–Japon ortaklığını daha da derinleştirdiğini vurguladı.

Prenses Akiko’ya İstanbul ve Şanlıurfa temaslarında Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kırşehir ziyaretlerinde ise Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan eşlik etti.

Ersoy, Prenses Akiko’nun ziyaretinin Şanlıurfa’nın dünya sahnesindeki tanıtımına da güçlü katkılar sunduğunu ifade ederek, “Mikasa ailesinin üç kuşaktır süren dostluğu, Türkiye–Japonya ilişkilerinin daha da güçlenmesi için ilham verici bir zemin oluşturuyor.” dedi.

Ersoy, “Bakanlığımızın davetini kabul edip ülkemizi ziyaret ettiği için Altes Prenses’e bir kez daha teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullanırken, mesajını Japonca olarak da paylaştı. Bu ifadeyle Bakan Ersoy, “Altes Prenses, teşekkür ederim. Bir sonraki ziyaretinizi içtenlikle bekliyoruz.” mesajını iletti.

Bakan Ersoy'un Japonca teşekkür mesajı, hem Türkiye–Japonya dostluğuna verilen önemi hem de Şanlıurfa’nın uluslararası tanıtımındaki stratejik değerini bir kez daha ortaya koydu.