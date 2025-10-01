Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        21
        Fenerbahçe
        FB
        15
        Trabzonspor
        TS
        14
        Göztepe
        GÖZ
        13
        Beşiktaş
        BJK
        12
        Samsunspor
        SAMS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Gençlerbirliği
        GB
        4
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Haberler Spor Diğer Bakan Bak: Bu gurur tablosu, milletimize armağan olsun - Diğer Haberleri

        Bakan Bak: Bu gurur tablosu, milletimize armağan olsun

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olimpik ve paralimpik branşlarda mücadele eden milli sporcuların, eylül ayında aldığı başarılı sonuçlara dikkat çekerek, "Avrupa ve Dünya şampiyonalarında elde edilen bu gurur tablosu, aziz milletimize armağan olsun" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:33 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu gurur tablosu, milletimize armağan olsun"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli sporcular, eylül ayında uluslararası organizasyonlarda takımlar ve ferdi müsabakalarda önemli başarılar kazandı.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından, Türk sporunda eylül ayında alınan başarı tablosunu paylaştı.

        BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

        Bakan Bak, olimpik ve paralimpik branşlarda mücadele eden milli sporcuların, eylül ayında başarılı sonuçlar aldığını vurgulayarak, “Sporcularımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.

        Avrupa ve Dünya şampiyonalarında elde edilen bu gurur tablosu, aziz milletimize armağan olsun. Tüm sporcularımızı canı gönülden kutluyorum” değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        MİLLİ SPORCULAR TARİHİ BAŞARILARA İMZA ATTI

        Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, “Takım sporlarında; A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2’nci olurken, A Milli Kadın Voleybol Takımı Tayland'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. A Milli Erkek Voleybol Takımı ise Filipinler'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı 6’ncı sırada tamamlayarak organizasyon tarihindeki en iyi derecesini elde etti.

        Ferdi müsabakalarda; milli sporcularımız Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 10 madalya,

        Avrupa Para Judo Şampiyonası’nda 10 madalya, Dünya Para Okçuluk Şampiyonasında 4 madalya, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda 4 madalya, Dünya Boks Şampiyonasında 3 madalya, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya, Dünya Para Trap Şampiyonası'nda ise 1 madalya kazandı” denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Habertürk Anasayfa