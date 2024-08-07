Bahreynli Winfred Yavi olimpiyat rekoru kırdı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar 3 bin metre engellide Bahreynli Winfred Yavi, olimpiyat rekoruyla altın madalyaya ulaştı.
Bahreynli Winfred Yavi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar 3 bin metre engellide olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar 3 bin metre engellinin finalleri gerçekleştirildi.
Bahreynli Winfred Yavi 8.52.76'lık derecesiyle Pekin 2008'de Rus Gulnara Samitova-Galkina'ya (8.58.81) ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya elde etti.
Bu disiplinde Ugandalı Peruth Chemutai 8.53.34'le gümüş, Kenyalı Faith Cherotich 8:55.15'le bronz madalya kazandı.