Bahçeşehir Koleji - Trefl Sopot: 79-67 (MAÇ SONUCU)
BKT EuroCup'taki temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, evinde Polonya'nın Trefl Sopot takımını 79-67 yenerek 6. maçında 5. galibiyetini aldı.
Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup A Grubu 6. hafta maçında konuk ettiği Polonya'nın Trefl Sopot ekibini 79-67 yendi.
İstanbul temsilcisi, grupta 5. galibiyetini elde etti. Polonya ekibi ise 6. maçını da kaybetti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Gytis Vilius (Litvanya), Jordi Aliaga (İspanya), Alberto Baena (İspanya)
Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 3, Smith 22, Bouteille 14, Cavanaugh 5, Furkan Haltalı, Odiase 11, Ponitka 12, Simonovic 10, Egehan Arna 2, Ömercan İlyasoğlu, Göktuğ Baş
Trefl Sopot: Schenk 14, Philip 13, Weathers 10, Zyskowski 12, Vliet 10, Best 4, Witlinski 3, McGowens 1, Jankowski
1. Periyot: 15-15
Devre: 43-27
3. Periyot: 53-46