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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Bahçeşehir Koleji - Trefl Sopot: 79-67 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji - Trefl Sopot: 79-67 (MAÇ SONUCU)

        BKT EuroCup'taki temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, evinde Polonya'nın Trefl Sopot takımını 79-67 yenerek 6. maçında 5. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 22:01 Güncelleme: 30.10.2024 - 22:01
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        Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup A Grubu 6. hafta maçında konuk ettiği Polonya'nın Trefl Sopot ekibini 79-67 yendi.

        İstanbul temsilcisi, grupta 5. galibiyetini elde etti. Polonya ekibi ise 6. maçını da kaybetti.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Gytis Vilius (Litvanya), Jordi Aliaga (İspanya), Alberto Baena (İspanya)

        Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 3, Smith 22, Bouteille 14, Cavanaugh 5, Furkan Haltalı, Odiase 11, Ponitka 12, Simonovic 10, Egehan Arna 2, Ömercan İlyasoğlu, Göktuğ Baş

        Trefl Sopot: Schenk 14, Philip 13, Weathers 10, Zyskowski 12, Vliet 10, Best 4, Witlinski 3, McGowens 1, Jankowski

        1. Periyot: 15-15

        Devre: 43-27

        3. Periyot: 53-46

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