Bahçeşehir Koleji: 80 - Galatasaray: 86 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 86-80 yendi. Galatasaray, bu sezon ilk galibiyetini aldı.
Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 86-80 mağlup etti.
Galatasaray, rakibini 86-80 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.
Mücadelede 75 serbest atış kullanıldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz
Bahçeşehir Koleji: Smith 2, Massinburg 6, Furkan Haltalı 5, Cavanaugh 16, Bouteille 19, Şehmus Hazer 20, Ömer Can İlyasoğlu, Simonovic, Ponitka 8, Odiase 4
Galatasaray: Livingston 12, Cummings 13, Blumbergs 11, Delgado 14, Göksenin Köksal 5, Sadık Emir Kabaca 10, Samet Geyik, Palmer 14, Izundu 7, Altan Çamoğlu
1. Periyot: 20-18
Devre: 37-39
3. Periyot: 63-65
4. Periyot: 80-86
Beş faulle çıkanlar: 38.23 Delgado, 39.25 Cummings (Galatasaray), 38.34 Furkan Haltalı, 39.09 Ponitka (Bahçeşehir Koleji)