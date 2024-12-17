Bahçeşehir Koleji: 73 - Gran Canaria: 65 | MAÇ SONUCU
BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 12. haftasında Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibini 73-65 yendi.
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 12. haftasında İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria'yı 73-65 mağlup etti.
Bahçeşehir Koleji grubunda 10. galibiyetini elde etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Sergio Silva (Portekiz), Denis Hadzic (Hırvatistan)
Bahçeşehir Koleji: Smith 5, Şehmus Hazer 10, Odiase 16, Cavanaugh 10, Bouteille 15, Massinburg 6, Furkan Haltalı, Simonovic, Ponitka 11
Dreamland Gran Canaria: Albicy, Brussino 5, Shurna 3, Tobey 16, Thomasson 17, Kljajic 2, Conditt 2, Homesley 5, Salvo, Alocen 4, Pelos 11
1. Periyot: 29-16
Devre: 44-32
3. Periyot: 61-45
4. Periyot: 73-65