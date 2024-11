Kışın Bahçesaray yolunun kapanmasıyla uzun süre Van ile bağlantılarının kesildiğini belirten Yaşar, şöyle konuştu: "2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nin de bulunduğu yolda her yıl birçok noktaya çığ düşüyor. Güvenlik anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Bahçesaraylılar olarak mağduruz. Her yıl bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden giden yolu kullanıyoruz ancak o yolda da çığ tehlikesi var. Tek isteğimiz çığ tehlikesinin bulunduğu 5 kilometrelik kısma tünel yapılması. Çığlarda birçok can verdik. Artık bunların olmasını istemiyoruz."