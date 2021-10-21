İstanbul’da park halindeki İETT otobüsü yandı

Çobançeşme Mahallesi Kımız Sokak'ta park halindeki 34 GJ 1156 plakalı otobüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede önlem aldı. AA'nın haberine göre; ekiplerin çalışması sonrası yangın söndürülürken, otobüste hasar meydana geldi.