Bahçelievler'de olaylı gece: 1 ölü!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Bahçelievler'de ortalık karıştı. Kaldırımda yürüyenlere ateş açıldı. Birkaç saat sonra da devlet hastanesi kurşunlandı. Birbiriyle bağlantılı olduğu düşünülen saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Giriş: 31.08.2024 - 21:17 Güncelleme: 31.08.2024 - 21:17
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Bahçelievler'de ortalık karıştı.
Kaldırımda yürüyenlere ateş açıldı.
Birkaç saat sonra da devlet hastanesi kurşunlandı.
Birbiriyle bağlantılı olduğu düşünülen saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
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