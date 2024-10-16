Bahçelievler'de İstanbul Bilim Şenliği coşkusu

Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Bilim Şenliği dün Bahçelievler ilçesinde başladı. Bahçelievler Yenibosna Stadında gerçekleştirilen iki günlük şenliğe Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, diğer ilçe protokolü, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İstanbul Bilim Şenliği’nde TÜBİTAK, Bahçelievler Kaymakamlığı, Bahçelievler Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, KIZILAY, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bahçelievler İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü, Bahçelievler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yer aldı.

"GELECEĞİNİZİ ŞEKİLLENDİRİYORSUNUZ"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, açılış konuşmasında gençlere seslenerek, "Sevgili gençler, sizler ülkemizin geleceği, bizlerin umudusunuz. Bilim şenliğindeki amacız sizlerde bir merak uyandırmak. Bilime olan merakınız, araştırma ve öğrenme arzunuzla bu ülkenin yarınlarını inşa edecek nesiller olacaksınız. Bugün burada, bilimin büyülü dünyasına adım atarak geleceğinizi şekillendiriyorsunuz" dedi.

"BİLİM MERKEZİ'MİZİ AÇTIK"

Konuşmasında Bahçelievler Belediyesi olarak gençlerin eğitimine ve gelişimine yönelik projelere büyük önem verdiklerini vurgulayan Bahadır, "Mart ayında Bilim Merkezi'mizi hizmete açtık. Burada teknoloji, tasarım, matematik, astronomi, uzay ve havacılık ile doğa bilimleri gibi farklı alanlarda gençlerimizin gelişimine katkı sunacak atölyeler bulunuyor. Amacımız, bilimi sevdirmek ve gençlerimizi bu alanda daha donanımlı hale getirmek" ifadelerini kullandı.