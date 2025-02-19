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        Haberler Gündem Politika Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama | Son dakika haberleri

        Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:51
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        Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
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        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

        "Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkan'ımız Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir." değerlendirmesinde bulunan Büyükataman, şunları kaydetti:

        "Genel Başkan'ımız Sayın Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur. Yüce Allah'a şükürler olsun ki Sayın Genel Başkan'ımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir. Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır."

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