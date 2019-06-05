Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

05 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MHP lideri Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla partililerle yaptığı bayramlaşmada konuştu.
Bahçeli, Kuzey Irak'ta süren Pençe Harekatı'na ilişkin olarak, "Pençe Harekatıyla Türkiye terör belasından kurtulmuş olacaktır" ifadelerini kullandı.
23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri hakkında konuşan MHP lideri Bahçeli, "Bu seçimlerde A partisini, B partisini düşünmek yerine her partinin arkasındaki ilişkileri gözetleyerek karar vermeliyiz. Bu seçimlerin arkasında FETÖ, PKK, hırsı tükenmeyen politikacılar vardır" dedi.
Bahçeli şunları söyledi:
"31 Mart 2019'da yapılan mahalli idareler seçiminden sonra seçim sonuçları üzerinden yoğun bir tartışma başlatılmış, bu tartışma ülke gündemini meşgul etmiştir. Bugün için iptal edilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan seçimi, artık çok daha ötesinde anlam kazanmıştır. Bu seçim üzerinde hem yurtdışında hem onların Türkiye'deki işbirlikçilerinde bu seçimin çok farklı sonuçlara yönlendirilmesi gayreti gösterilmektedir. Televizyonların daimi konuşmacıları bu seçimler üzerinde yorum yapan bu şahsiyetler, 23 Haziran seçimleriyle bir amaca yönelik çabaları ortaya koymaktadır. YSK kararlarını kendi ideolojik yaklaşımlara uyan şekilde yorumlayarak milleti kandırmaktadır. Bu bayram sonrasındaki tartışmalarda da kendisini sürdürecektir. Bugün için İstanbul'da yaşayan her vatandaşımızın bayram münasebetiyle Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar en geç 21 Haziran'da İstanbul'da olacak şekilde geri dönüşlerini yapmalı, 22 Haziran'ı dinlenerek geçirmeli, 23 Haziran'da da sandığa giderek, Avrupa'yı ABD'yi şaşkına çevirecek, millet iradesini ortaya koyacak davranışı bekliyoruz. Her vatandaşımızı kimi varsa, tanıdığı kimi varsa herkesi uyararak herkesin sandığa gitmesini, yüzde 100'e yaklaşan katılımla millet iradesini ortaya koymakta yarar olacağı unutulmamalıdır.
Bu seçimleri önemsemeliyiz. MHP olarak siyasi hayatımızda partiler üstü yaklaşımla 80 ilden gelen il başkanlarımızı 3 ayrı grup halinde görevlendirerek İstanbul'a yönlendirmiş, hemşeri harekatı adı altında seçimin önemini ortaya koymalıdır. Bu konuda da teşvik etmelidir anlayışıyla sorumluluk verilmiş, İstanbul'da milletvekili arkadaşlarımız, MYK arkadaşlarımız, il başkanlarımız imkanları ölçüsünde İstanbul'a gitmek suretiyle, her yere mitil atacak şekilde yerleşmişlerdir.
Türkiye üzerine kurulmak istenen büyük oyunun neticelendirilmek istendiği seçim olmuştur. Bu seçimlerde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yozlaştırılmak istenmektedir. Bu seçimlerle Cumhurbaşkanlığı makamı itibarsızlaştırılmak istenmektedir. Ülkemizin sosyal ve ekonomik meselelerinin istikrarsızlıkla başarısız olması için her türlü çaba gösterilmektedir. Bu seçimlerde A partisini, B partisini düşünmek yerine her partinin arkasındaki ilişkileri gözetleyerek karar vermeliyiz. Bu seçimlerin arkasında FETÖ, PKK, hırsı tükenmeyen politikacılar vardır. Hırsızlığın üstünü demokrasiyle örtmenin anlamı yoktur. Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır. Bu seçimler bittikten sonra bu ülkeyi seven politikacı, bilim insanı, savcısı, hakimi 31 Mart seçimleri ve öncesinde Türkiye üzerinde kurulan kumpasları araştırmalı ve soruşturma nerede başlamışsa sonucu alıncaya kadar devam etmeli. Seçimler üzerindeki PKK, FETÖ oyunu ortaya çıkarılıp gerekli cezalar verilmelidir."
23 Haziran seçimleri öncesi Habertürk TV'nin Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çağrıyı işaret eden MHP lideri Bahçeli, "Didem Arslan Hanım'a teşekkür ediyoruz daveti için. 23 Haziran'dan önce adaylar TV'ye çıkmalıdır. İki aday bayram sonrası televizyonlarda bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bu önemlidir, iyi bir tartıdır." diye konuştu.
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