Yarar, olumsuz hava koşullarının, doğum yapan hayvanların süt verimini düşürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Oğlak ve kuzular, anne sütü az olunca aç kalıyor ve gelişimi yavaşlıyor. Biz de oğlak ve kuzuları sağlıklı büyütebilmek için ineklerden süt sağıp onları biberonla besliyoruz. Her zorluğa rağmen hayvanlarımızı çok seviyoruz. Oğlakların doğması bizim için çok değerli. Onlarla sürekli vakit geçirdiğimiz için bir süre sonra çocuğumuz gibi oluyorlar."