21 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı adetlerinde yer alan ve buğday, mısır ile arpa gibi tahıllardan yetiştirilen semeni, baharı, birliği ve bereketi temsil ediyor.
Her yıl 21 Mart'ta kutlanan ve yeniden dirilişin sembolü olduğuna inanılan ve Nevruz Bayramı denilince akla ilk gelen semeni, Türk kültürünün önemli sembollerinden birini oluşturuyor.
Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ve doğudaki birçok ilde her evde komşu ve akrabalara hediye edilmek üzere yetiştirilen semeni, Nevruz Bayramı'nda dağıtılıyor.
Semeni, ekildiği birbirinden farklı kaplarda yılın toprakla buluşan ilk tohumları olma özelliğini taşıdığından nevruzun önemli simgeleri arasında yer alıyor.
Iğdır'ın Melekli Belediye Başkanı Eray Coşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nevruzun binlerce yıldır süre gelen Türk dünyasının bayramı olduğunu söyledi.
Nevruzun atalarından kendilerine kalan kültürel miras olduğunu ifade eden Coşar, "Biz Nevruz Bayramı gelmeden önce her salı günü çeşitli şekilde kutlamalar yapıyoruz. Nevruz bizim için berekettir, birliktir, beraberliktir. Nevruz, toplumun her kesimini birleştirir. Küskünleri barıştırır, tabiatın doğuşu, yeniden dirilişin sembolüdür. Yeşilin yeniden doğuşunun sembolüdür" dedi.
Coşar, Iğdır'da da Türk dünyasında olduğu gibi nevruzun coşkuyla kutlandığını belirterek, "Toprağın yeniden dirilişi olan semeniler, Nevruz Bayramı'na kısa bir süre kala ekilir. Toprağın yeniden dirilişinin sembolü olan semenileri ekiyoruz ki bir yıl boyunca bolluk ve bereket bizimle olsun" diye konuştu.
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