Geçmişinden unutmak istediği biri, Harun, hastaneye başhekim olmuştur. Harun’un kendisine karşı büyük bir hıncı olduğunu bilen Bahar, evdeki hayatı kadar hastanedeki hayatının da zorlu geçeceğini anlar.

Bunların yanında duygusal hayatında da hiç beklemediği bir darbe alacaktır.